شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاملتا الملهى الليلى السبب؟ سر انفصال نجمة الراب كاردى بى عن زوجها أوفست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت "كاردى بى" مغنية الراب الأمريكية، انفصالها عن زوجها، " كياري كندريل سيفوس" المعروف بـ"أوفست" وهو مغنى راب معروف، وذلك خلال فيديو نشرته عبر حسابها بانستجرام، وذلك بعد تورطها فى مشاجرة مع عاملتى ملهى، اتهمت أحداهما بإقامة علاقة مع زوجها، وهو ما كان أحد أهم عوامل التوتر فيما بينهما.



كاردى بى وأوفست

وقالت المغنية صاحبة الـ26 عاما :" كان الجميع يتوسل لى وكل شيء، وأنتم تعلمون أننى كنت أحاول أن أحل الأمور مع والد طفلتى فى لحظة حرجة الآن".

وتابعت:"نحن صديقان حميمان حقًا، ونحن شركاء فى العمل جيدون بالفعل - كما تعلمون أنه دائمًا شخص أجرى للتحدث معه، وقد حصلنا على الكثير من الحب لبعضنا البعض، لكن الأمور لم تنجح فى ما بيننا منذ فترة طويلة".



كاردى بى فى الحمل

واستمرت :"أنه ليس خطأ أحد، لكن أعتقد أن الحب نفذ من بيننا، ولم نعد معا بعد الآن، "لا أعلم، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للحصول على الطلاق وسأظل دائمًا أحبه كثيرًا لأنه والد ابنتى".



مغنيا الراب كاردى وأوفست

وكانت كاردى بى تورطت فى مشاجرة، نشبت بينها وبين الأختين "جايد" و "بادى" العاملتين فى ملهى ليلى، بعد اتهامها لأحد الفتاتين بأنها أقامت علاقة مع زوجها مغنى الراب "أوفست"، وحسبما زعمت الفتاتين، قامت كاردى بأمر رجالها بمهاجمة الفتاتين بالضرب وإلقاء الزجاجات والكراسى داخل النادى عليهم مما استدعى حصولهم على رعاية طبية، مطلع أكتوبر المنقضى.