شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ميعاد حفل راغب علامة فى الكريسماس بمصر امتى وفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان اللبنانى الكبير، راغب علامة، لإحياء حفل جديد، فى القاهرة خلال موسم احتفالات الأعياد واحتفالات الكريسماس.

وأعلن علامة عبر تويتر، موعد حفله القادم، مؤكدا أن الحفل سيقام يوم 25 ديسمبر، وهو يوافق احتفال عيد ميلاد السيد المسيح لدى الكنيسة الغربية والتى تحتفل به 25 ديسمبر من كل عام.



راغب علامة

وقال علامة :"لنحتفل سويا بموسم الإجازات، انضموا لى يوم 25 ديسمبر، فى القاهرة، للاحتفال بالكريسماس، لا استطيع الانتظار حتى أراكم مجددا".

وأعلن راغب مطلع ديسمبر الجارى عن مسابقة لاختيار فكرة لتصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة "ردّلى كلماتى"، وبالفعل ظهر راغب في فيديو قصير أعلن أنه تم اختيار فكرة للتصوير، وأن صاحب الفكرة سيحصل على مكافأة مالية، كما أنه سيحضر تصوير الكليب فى اليونان، وهى فتاة تدعى gracias karam.

وكان راغب علامة، قد طلب من متابعيه ومعجبيه أن يراسلوه بشأن تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة "ردّلي كلماتي"، وقال علامة لجمهوره في الفيديو الذي نشره "أحببتُ هذه المرّة أن أختار فكرة أنتم من يقرّرها للكليب الجديد".