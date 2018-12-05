رانيا يوسف تعلن إخلاء سبيلها بعد جلسة تحقيق 4 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف في بيانًا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، بعد تحقيق استمر 4 ساعات بمكتب النائب العام.

وكشفت رانيا في بيانها أن التحقيق ما زال مستمرًا.

وكانت قد عقدت جلسة عاجلة للفنانة رانيا يوسف أمام النائب العام صباح اليوم بتهمة تحريضها على الفسق والفجور، بسبب الفستان الذي ارتديه بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والذى أثار جدلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي