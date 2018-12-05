بالصور.. وجبة رنجة للنجوم في كواليس "قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهي تجهز وجبة رنجة لفريق عمل مسلسلها الجديد "قيد عائلي".

وعلقت عليه منة قائلة: "كان يوم رنجة كده علي الماشي في تصوير مسلسل "قيد عائلي"، مقولقوش علي طعمها وريحتها، ومدير التصوير عاوز كل أوردر أعمله رنجة، وأحلى حاجه في اليوم أنى كنت وسط الكرو كله، من صغير لكبير،ربنا يديمها علينا كلنا حب الناس".

وتواصل الفنانة منة فضالي تصوير أحداث دورها في مسلسل "قيد عائلي" في الديكور الأساسي للعمل بمنطقة المنصورية، ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم أنعام سالوسة، ونضال الشافعي، وعزت العلايلي، وميرفت أمين، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.