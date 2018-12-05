كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 03:30 مساءً -

محمد سامي ينشر الصورة الأولى لإبنته من مي عمر.. هل تشبهه!

نشر المخرج المصري ​محمد سامي​ صورة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جمعته إبنته ​سيلين​ من زوجته الممثلة المصرية ​مي عمر​.

وتعد هذه الصورة هي الأولى لسيلين التي تظهر فيها على الجمهور، وقد بدا فيها سامي بطريقة عفوية مع إبنته حيث كان يحملها على أكتافه وعلق عليها قائلًا: “أنا والجميلة سيلين سامي”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل لافت، فيما إختلفت الآراء حول من تشبه أكثر ليجمع الكثير على أنها تشبه والدتها.

يُذكر أن سيلين هي الطفلة الثانية لسامي من مي عمر، التي وضعتها في نيسان/أبريل الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.