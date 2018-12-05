ليلى علوي تبين خلطتها السرية لإنقاص وزنها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن سر رشاقتها خلال الفترة الماضية وفقدانها للكثير من وزنها في أحدث ظهور لها.

ليلى علوي، قالت خلال حديثها مع قناة «cbc»: «اتبعت أنظمة كيمائية بشكل كبير، وساعدتني على فقدان كثير من الوزن، في وقت قصير للغاية».

وأضافت: «عند التوقف عن إتباع تلك الأنظمة ستلاحظين زيادة في الوزن بشكل ملحوظ للغاية، لذلك من الأفضل عدم متابعة تلك النوع من الدايت إلا باستشارة خبير تغذية».

وتابعت، للمياة فوائد كثيرة لمساعدتك على إنقاص الوزن، إذ يمكنك شرب 5 لترات من المياة، وكشفت عن سرها من خلال وصفتها المكونة من لتر مياه دافئ ووضع فيه قطع الليمون والبرتقال، هذا المشروب يساعد على فقدان الوزن والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

وأكدت أن نظامها الغذائي، يعتمد على رجيم السعرات، إذ تتناول 5 وجبات في اليوم، من خلال تقسيمهم على مدار اليوم.

الفنانة المصرية انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “التاريخ السري لكوثر”، ويشاركها في البطولة كل من زينة، ومحسن محيي الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم ومن تأليف وإخراج محمد أمين.