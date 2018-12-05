الملكة إلزابيث تسعى للصلح بين كيت ميدلتون وميجان ماركل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، تنظيم لقاء يجمع بين كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، وميجان ماركل زوجة الأمير هاري، بعدما تنامى إلى علمها أن ويليام وكيت لن يقضيا عيد الميلاد مع هاري وزوجته.

تقارير صحفية، كانت قد ذكرت أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل سوف يحتفلان بعيد الميلاد مع العائلة الملكية في قصر ساندرينغهام، بينما يخطط الأمير ويليام وكيت ميدلتون لقضاء موسم الأعياد في قصر عائلة الأخيرة في بيركشاير.

بعد تداول هذه الأنباء بأن الزوجين لن يقضيا أعياد الميلاد سوياً، تم نفي ذلك ليتضح أن الجميع سوف يقضي العيد مع الملكة في نورفولك، من أجل المشاركة في الاحتفالات التقليدية التي تقام في هذه المناسبة من كل عام.

صحيفة “ديلي ميل” نقلت عن مصدر لها، إن كل ما يتردد أن كلاً من الأميرين ويليام وهاري سوف يقضيا عيد الميلاد كلاً بطريقته الخاصة، مشيرين إلى أن الجميع سيكونون مع الملكة في نورفولك.

الصحيفة أضافت إن كل ما يتردد عن وجود خلاف بين هاري وويليام غير حقيقي، مشيرة إلى أن الشقيقين مقربين كثيراً من بعضهما البعض، وأن قرار انتقال دوق “ساسكس” عن قصر كنسينغون في لندن، لا علاقة له بالخلاف المزعوم المتداول بين كيت ميدلتون وميجان ماركل.

وذكرت صحف بريطانية أن ميليسا توباتي، المساعدة الشخصية لميجان ماركل قدمت استقالتها، بسبب مطالب الأخيرة المرهقة، خاصة مع وجود تسريبات أشارت إلى أن دوقة “ساسكس” كانت تضغط على مساعدتها ميليسا ليصل الأمر إلى حد بكائها أحياناً.