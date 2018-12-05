رئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش تهنئ مودريتش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت كوليندا كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، بالتهنة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش منتخب، لاعب وسط الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

الرئيسة الكرواتية قالت موجهة حديثها للاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا: نيابة عن الشعب الكرواتي وعني أود أن أقدم لك التهنئة.. لقد أصبحتَ قدوة حقيقية للشباب والأطفال في بلدك، لديّ الثقة بأنك ستواصل العمل والنجاح، كرواتيا فخورة بك وتحبك.

لوكا مودريتش، كان قد تصدر ترتيب قائمة الكرة الذهبية، متفوقا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي (الثاني)، وأنطوان جريزمان، لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني (الثالث)، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي (الرابع)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني (الخامس).

نجم كرواتيا استحق الجائزة بعدما حقق مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال كأس العالم بروسيا 2018 وقاده للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4.

مودريتش خاض أيضا مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.