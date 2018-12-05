نصيحة ميشيل أوباما لميجان ماركل بعد صدامات القصر الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، استشعرت ما تعانيه ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، مؤخرا، بعدما كشفت وسائل إعلام بريطانية عن وجود خلافات بين ميجان وكيت ميدلتون، وبين أفراد من العاملين في القصر الملكي.

ميشيل أوباما أرادت مساعدة ميجان، فحثتها على التأكد من أنها تتكيف مع حياتها الجديدة كفرد من العائلة المالكة بشكل صحيح، وذلك بعد ظهور أنباء حول وجود صدع في علاقتها مع دوق ودوقة “كامبريدج”، فضلا عن إزعاج الموظفين ورجال الحاشية.. قائلة لها: لا تستعجلي فعل أي شيء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية، قالت ميشيل، البالغة من العمر 54 عاما: مثلي تماما، ربما لم تكن ميجان تحلم أبدا بأنها ستعيش حياة كهذه، والضغط الذي تشعر به في كثير من الأحيان، قد يكون بنفس القدر الذي يشعر به الآخرون، لذا فإن نصيحتي لها أن تستغرق بعض الوقت وألا تستعجل لفعل أي شيء.

ميشيل أضافت: قضيت الأشهر القليلة الأولى في البيت الأبيض قلقة بشكل أساسي على بناتي، مع الحرص أن تكون لديهن بداية جيدة في المدرسة، بالإضافة إلى تكوين صداقات جيدة قبل أن أبدأ في أي عمل أكثر طموحا، وأعتقد أنه أمر جيد.

يشار إلى أن ميجان وزوجها هاري، دوقا “ساسكس” من المقربين إلى باراك وميشيل أوباما، وربما هذا ما دفع السيدة الأولى للبيت الأبيض السابقة، لتستخدم هذه العلاقة لتسليط الضوء على القضايا التي تشغل ميجان.

وشجعت ميشيل الدوقة على متابعة القضايا التي تشعرها بالحماس، قائلة: هناك الكثير من الفرص التي يمكن القيام بها من خلال منصب كهذا، وأعتقد أن ميغان يمكنها زيادة تأثيرها على الآخرين، وتوفير السعادة لهم ولنفسها، إذا فعلت شيئا يتوافق مع شخصيتها.