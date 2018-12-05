الملكة رانيا تستجيب لرغبة الطفلة تولاي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حققت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، حلم طفلة أردنية بشكل فوري، وذلك بعدما تلقت رسالة من والدها كتبها في شكل تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”؛ لتستجيب ملكة الأردن لرغبة ابنته.

الأب ويدعى مصعب القضاة، كتب في تغريدته التي وجهها للملكة رانيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: مولاتي جلالة الملكة رانيا لديَّ طفلة اسمها تولاي تبلغ من العمر 6 سنوات، في كل صباح تنظر إلى مبنى أكاديمية الملكه رانيا لتدريب المعلمين داخل حرم الجامعة الأردنيه وتتمنى زيارتك لها لكي تشاهدك، لتنفذ الملكة رغبة الطفلة قبل أن يمر أسبوع واحد.

والد الطفلة شرح أمنية ابنته تولاي، قائلا: إنها دأبت على الوقوف أمام منزل الأسرة المطل على الأكاديمية، في انتظار الملكة رانيا علها تصادفها، حيث كانت تظن أن الأكاديمية هي مقر عمل الملكة.. وبعد يومين تلقى ردًّا على تغريدته لتحقيق أمنية طفلته، وهو ما حدث بالفعل عندما قامت الملكة رانيا بزيارتها.

الملكة وافقت على طلب الطفلة تولاي التي أمضت ساعة معها في مقر الأكاديمية، وذلك خلال لقاء ملكة الأردن بخريجي الدفعة الثانية من المعلمين الطلبة في الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين.