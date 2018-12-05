نانسي عجرم وأريانا غراندي في الصدارة!

متابعة الخليج 365: تعتبر المتاجر الرقمية في عالمنا اليوم، المنصات الأقوى والأهم التي يطرح عبرها النجوم أعمالهم الغنائية، حيث تستقطب ملايين المستمعين من مختلف بقع الأرض.

ومن أبرز هذه المتاجر، موقع “سوتيفاي” العالمي، وهو من المواقع الرائدة في هذا المجال على مستوى والوطن العربي والعالم.

وتتصدّر النجمة اللبنانية نانسي عجرم المرتبة الأولى بين الفنانات العربيات الأكثر استماعًا عبر Spotify متقدّمةً على كل منافستها على الساحة الغنائية.

أمّا النجمة الأمريكية أريانا جراندي فتحتلّ الصدارة بين فنانات الغرب بأعلى نسب استماع عبر الموقع المذكور.

الجدير ذكره أن موقع وتطبيق Spotify يعتبر من أشهر المواقع الرقمية الخاصة بالأغاني، ويزوره يوميًا ملايين المشتركين في مختلف أنحاء العالم.