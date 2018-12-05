فيلم Bohemian Rhapsody لرامى مالك يحقق 541 مليون دولار خلال شهر من طرحه

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حقق فيلم Bohemian Rhapsody إيرادات وصلت إلى 541 مليون دولار منذ طرحه يوم 2 نوفمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 164 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و376 مليون دولار أمريكى حول العالم.

الفيلم من بطولة المصرى الأمريكى رامى مالك، ويشارك فى بطولته جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

بعد أن عانى بشكل كبير بعد انفصاله عن الفرقة، تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.