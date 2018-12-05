بعد تسع سنوات، انغام تؤكد هذا الخبر

يبدو ان الفنانة المصرية أنغام ستعود الى التمثيل مرة ثانية بعد غياب تسع سنوات عن الاعمال الدرامية. واكدت انغام لـ “ذا انسايدر” انها ستعود الى التمثيل العام المقبل.

وكانت انغام قد خاضت تجربة درامية وحيدة من خلال مسلسل “في غمضة عين” وهو من تأليف فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، من بطولة أنغام، داليا البحيري، حمدي أحمد، رجاء الجداوي وغيرهم.

من جهة اخرى، انغام منهمكة بوضع اللمسات النهائية على ألبومها المقبل والذي سيبصر النور مطلع عام 2019 ويتضمن 12 اغنية جميعها باللهجة المصرية.

نذكر ان انغام كانت قد احيت حفلة فنية في “ايس سكايتينغ” في الكويت جمعتها مع الفنانة السورية اصالة نصري وذلك بعد ان احيت سلسلة من الحفلات في مصر.