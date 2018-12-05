أهم محطات الفنان المصري صلاح قابيل في ذكرى رحيله

في ديسمبر/ كانون الأول 1992 رحل الفنان الكبير صلاح قابيل عن عمر 61 عاما نتيجة غيبوبة سكر هاجمته بعنف وفي هذا التقرير نتوقف عند أهم محطاته الفنية استطاع صلاح قابيل أن يقدم كل الأدوار بإتقان سواء البيه أو المدير أو ابن البلد أو البلطجي، قدم الكوميديا الهادفة في السينما والتليفزيون ومن أخر أعماله مسلسل مغامرات زكية هانم مع الفنانة سميحة أيوب

صلاح قابيل قبل رحيله كان عليه تصوير مشهد مهم في مسلسل ذئاب الجبل حيث كان يؤدي دور علوان وكان عليه قتل الفنان أحمد سلامه في العمل وظل يبحث عن شيء حتى جاء بسلك ناعم حتى لا يجرح رقبة أحمد سلامه وللعلم هذا المشهد تم تصويره وهو آخر مشهد في حياته.

صلاح قابيل لم يدفن حيا كما أشيع ولكنه مات تماما وكل ما أثير عن واقعة دفنه حي بسبب خطأ في التشخيص شائعات فقط، وزواجه من الراحلة وداد حمدي كانت أيضا شائعة

صلاح قابيل ارتبط بصداقة مع ابن عمه الفنان والموسيقار الراحل محمد قابيل والذي قدم دوره في مسلسل عصر الفرسان قبل رحيله بعد أن وافقت أرملة الفنان صلاح قابيل على إعطاءه ملابسه الخاصة بتصوير العمل لأنه الوحيد الصديق المقرب له.

من أهم محطات صلاح قابيل في السينما أفلام الراقصة والسياسي مع نبيلة عبيد ، نحن لا نزرع الشوك مع الفنانة شادية ، وفي التليفزيون ضمير أبله حكمت مع الفنانة فاتن حمامة والتي كانت تعتبره فنان من الطراز الرفيع.