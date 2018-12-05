ليلى علوي ويسرا يحرصن على مشاهدة "ليل خارجي" في مهرجان مراكش

القاهرة - محمد عمار
حرص وفد الفنانيين المصري المتواجد في مهرجان مراكش السينمائي على حضور حفل فيلم ليل خارجي أثناء عرضه في فعاليات مهرجان مراكش السينمائي وكان على رأس هؤلاء إيناس الدغيدي وليلى علوي ويسرا وباسم سمره والفيلم تدور أحداثه حول مجموعة من الأشخاص يفاجئون بمجموعة من الأحداث التي تجمعهم دون سابق معرفة من ناحية أخرى غاب مجموعة من الفنانين عن مهرجان مراكش منهم إلهام شاهين التي تحرص دائما على حضور المهرجانات
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