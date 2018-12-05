 أحمد زاهر يتماثل للشفاء بعد تعرضه لإصابه في قدمه

القاهرة - محمد عمار
تماثل الفنان أحمد زاهر للشفاء بعد تعرضه لإصابه في قدمه ورحب به أبطال فيلم زنزانه7 والذي يتبقى له مجموعة من المشاهد وقد هنأ كل من عبير صبري ومنه فضالي ومايا نصرى أحمد زاهر بعودته من رحلة علاج ناجحة .
الجديربالذكر أن أحمد زاهر تعرض لإصابة في قدمه أثناء حضوره حفل للفنان تامر حسني وهو صديقه المقرب زاهر يصور مشاهده المتبقية في فيلم زنزانه 7 بداية الأسبوع القادم
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