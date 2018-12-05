شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف استعدت كيلى جينر لاحتفالات الكريسماس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر حياة رفاهية مذهلة، وتحاول دائما نقل تفاصيلها كامله لمحبيها ومعجبيها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

فاجأت كيلي جينر البالغة من العمر 21 عاما مرتادي صفحتها على " إنستجرام " بنشرها مقطع فيديو قصير تستعرض ديكورات منزلها بمناسبة احتفالات الكريسماس ، حيث استعرضت شجرة الكريسماس " الذهبية " العملاقة التي تزين منزلها ، و هي تبعث روح الفرحة و الحماس لاستقبال هذه المناسبة لمل من يراها .

وصلت نسبة مشاهدة الفيديو الذي نشرته كيلي جينر الي أكثر من 9.2 مليون مشاهدة في يوم واحد فقط .