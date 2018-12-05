شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور 7 سنوات على آخر تعاون.. نوال الزغبى تعود للعمل مع إلهامى دهيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع إلهامى دهيمة لـ"الخليج 365" إنه انتهى من التعاون مع النجمة اللبنانية نوال الزغبى فى ألبومها الجديد بأغنيتين بعد مرور 7 سنوات على آخر تعاون بينهما، من ألحان عمرو مصطفى، الأولى كلمات الشاعر أمير طعيمة، والأخرى كلمات أيمن بهجت قمر، ومن المقرر أن يتم طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الموزع إلهامى دهيمة يعد واحدا من أهم الموزعين الشباب حاليا، وله العديد من النجاحات الفنية مع النجوم مثل إليسا التى تعاون معها فى "عشت وشفت" وتعاون مع سامو زين فى "أمير العشاق"، وتعاون مع أمير الغناء العربى هانى شاكر فى "يا مصر متخافيش"، وتعاون محمد الشرنوبى فى أغنية جديدة "النفسية".