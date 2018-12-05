شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هشام سليم وأحمد العوضى ويسرا اللوزى.. إسلام جمال ينضم لـ كلبش 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان الشاب إسلام جمال عن انضمامه لفريق عمل الجزء الثالث من مسلسل "كلبش 3"، بعد توقيع كل من النجم هشام سليم والفنان أحمد العوضى والفنانة يسرا اللوزي مع النجم أمير كرارة، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2019، حيث نشر النجم أمير كرارة صورة إسلام جمال أثناء توقيع العقد، وعلق عليها "إسلام جمال مبروك يا حبيبى".

يعد "كلبش" أبرز وأضخم مسلسلات هذا العام، حيث يتم تقديم جزء ثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزأين الأول والثانى، كما أنه أول المسلسلات التى تم البدء فى تصويرها، حيث تم الانتتهاء من 5 أيام فى العاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر استئناف باقى الأحداث فى القاهرة بعد الانتهاء من التعاقدات مع باقى فريق العمل.

يذكر أن "كلبش 2" شارك فى بطولته بجانب أمير كرارة كل من هيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وأشرف زكى وأحمد حلاوة، هالة فاخر ومحمود البزاوى دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفى وريم مصطفى وضياء عبد الخالق وانتصار، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.