ميرهان حسين بإطلالة جديدة على الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد: نشرت الفنانة ميرهان حسين مجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت عليها بالإنجليزية قائلة : "لا تجعلني أسير بينا أريد الطيران". يذكر أن أخر أعمال الفنانة ميرهان حسين مسلسل "آيوب" الذى ظهرت فيه مع الفنان مصطفي شعبان، وجسدت شخصية فتاة تسكن في حارة شعبية، وشاركهم في العمل الفنانة آيتن عامر وتشارك حاليًا في مسلسل "قيد عائلي".

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