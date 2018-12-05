محمد عبدالرحمن يحتفل بعيد زواجه برسالة رومانسية لزوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان محمد عبدالرحمن "توتا"، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، بعيد زواجه الأول.

ونشر نجم مسرح مصر، صورة من حفل زفافه، قائلًا: "اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله عدت سنة وإحنا مع بعض متجمعين في بيت واحد وإنتِ معايا يا أحلى آية في الدنيا".

وتابع: "ربنا مايحرمنيش منك أبدا، ويديم علينا نعمة المحبة، والحمد لله ربنا رزقنا بأحلى ليلى وبقينا تلاتة، كلنا ماسكين في بعض، ربنا يخلينا لبعض ويحفظنا ويكفينا شر كل حاجة وحشة إحنا وإنتو، ليلى بتعيط لازم أقوم".

ويستكمل محمد عبدالرحمن حاليا مشاهده في فيلم "لص بغداد"، وهو من بطولة محمد عادل إمام، بيومي فؤاد، ياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى.