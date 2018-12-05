بالصور.. درة تتألق في فستان أسود جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة التونسية درة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها. وظهرت درة في الصور بفستان أسود جريء، وحازت إطلالتها الجريئة على إعجاب جمهورها ومحبيها.

يذكر أن آخر أعمال درة مسلسل نسر الصعيد"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة محمد رمضان، سيد رجب، وفاء عامر، دينا، ومن إخراج ياسر سامي.

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