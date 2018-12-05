رانيا يوسف تشكر محمد صبحي بعد دفاعه عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

وجهت الفنانة رانيا يوسف الشكر للفنان محمد صبحي بعد أن ساندها في الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بسبب ارتدائها "فستان شفاف" في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو لمداخلة الفنان محمد صبحي مع الإعلامي وائل الابراشي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلقت عليه قائلة: " شكرًا الفنان الكبير محمد صبحي".

وساند الفنان محمد صبحي الفنانة رانيا يوسف بعد أزمة فستانها الكاشف الذي ظهرت به في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40

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وقال أمس الثلاثاء إن "الفنانة رانيا يوسف قدمت للسينما المصرية العديد من الأفلام والمسلسلات على مدار 25 عامًا لا يوجد بها ما هو خادش، مضيفًا أن رانيا قدمت اعتذارًا رسميًا