تعرف على إيرادات أفلام شباك التذاكر يوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منال الجيوشي: تشهد السينمات حاليًا عرض مجموعة من الأفلام، هي "بيكيا"، "البدلة"، "الديزل"، "بني آدم"، "سوق الجمعة"، "الكويسين"، "عيار ناري"، "كدبة بيضا". وحققت إيرادات الأفلام في شباك التذاكر ليلة أمس مبلغ 130 ألف 593 جنيه. جاءت حصيلة الإيرادات بشباك تذاكر الثلاثاء على النحو التالي:

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