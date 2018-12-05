هذه الأغنية سجلها العندليب ورحل.. فكانت من نصيب فايزة أحمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعتبر أغنية "أحلى طريق في دنيتي" من أبرز الأغاني في مشوار الراحلة فايزة أحمد، والتي تحل اليوم ذكرى ميلادها، فقد ولدت في 5 ديسمبر عام 1930.

وقال الموسيقار الكبير محمد سلطان في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه فوجئ بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ يزوره فجرًا، وقام بالترحيب به وأعطاه شريطا مسجلا عليه كلمات أغنية "أحلى طريق في دنيتي" بصوت العندليب، وهي من كلمات الشاعر محمد حمزة.

وتابع "سلطان": "قالي أنا سجلتها بصوتي وهسافر لندن عشان هعمل عملية، ومجرد ما أرجع هغنيها في حفل شم النسيم".

وأكد "سلطان" أنه تحمس كثيرًا للأغنية، خاصة أنه يعتبر التعاون الثاني بينه وبين العندليب، فقد قدم معه من قبل أغنية لملك المغرب، لكنها لم تحظَ بالشهرة.

وأضاف الموسيقار الكبير إنه قام بتلحين مطلع الأغنية، وبالفعل "حفظه" عبدالحليم، وبعدها سافر إلى لندن في رحلة علاجية كانت هي الأخيرة، وعاد جثمان العندليب، ولم يُكتب لهذا التعاون أن يحدث.

واستكمل: "بعد عامين ألحت زوجتي فايزة أحمد عليّ لتحصل على الأغنية، فأجريت تعديلات على اللحن حتى يتناسب معها، وحققت، الأغنية نجاحا مذهلًا".