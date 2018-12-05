منتج" كازبلانكا" يكشف لمصراوي: خالد أرغنش حصل على ثلث أجر أمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عربي السيد:

بدأ النجم التركي خالد أرغنش تصوير مشاهده بفيلم "كازبلانكا" الذي يشارك في بطولته النجم أمير كرارة.

وتعرض منتج الفيلم لهجوم شديد بعد استعانته بالنجم التركي، بحجة أن أجره عالٍ جدًا.

ونفى المنتج وليد منصور في تصريح خاص لـ"الخليج 365" حصول بطل حريم السلطان على أجرٍ عالي مقارنة بالنجوم المصريين".

وقال: "أجر النجم التركي يساوي ثلث أجر الفنان أمير كرارة، وهذا يؤكد أن أجره أقل بكثير من أي فنان مصري، بالرغم من نجوميته الكبيرة.

واستكمل: "لا أفهم سبب الهجوم، رغم إني منتج شاطر، تمكنت من إتمام صفة للاستعانة بنجم عالمي في عمل مصري، بأجر بسيط".

الفيلم يدور في إطار الأكشن والتشويق ويتم تصويره بين مصر وعدد من الدول الأوروبية كما تعاقدت الشركة المنتجة.

"كازبلانكا" بطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، محمود البزاوي، دلال عبدالعزيز، باسل خياط، أحمد داش، والنجم المغربي محمد مفتاح، والنجم التركي خالد أرغنش