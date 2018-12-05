سما المصري تسخر من تبرير رانيا يوسف لفستانها الجريء

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

سخرت الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري من تبرير الفنانة رانيا يوسف، لظهورها بفستان جريء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إذ قالت إن سبب ذلك هو “سقوط البطانة”.

وشاركت المصري عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة مع تعليق أحد النشطاء عليها بقوله: “أخيرًا سما المصري في لعبة بابجي”، وفيها تظهر فتاة كرتونية بملابس مثيرة بين الشباب داخل اللعبة.

وعلقت سما على الصورة قائلة: “إيه دي كمان؟ هو محدش سايبني في حالي حتى في الألعاب؟ ستندموون”. وأضافت ساخرة: “ما تفهموش غلط دي البطانة وقعت من الفستان هنا في اللعبة فبقي شكله كده”، في سخرية من تبرير رانيا يوسف.

وفي أول ظهور تلفزيوني لرانيا يوسف بعد أزمة الفستان، عبر برنامج “الحكاية”، قالت إنه في يوم المهرجان نزلت من السيارة، وبعدها بفترة قصيرة سقطت البطانة أثناء صعودها السلم، ولم تنتبه لذلك وفي هذا التوقيت قام مصور بتصويرها من الخلف – بحسب روايتها.