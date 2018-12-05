كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

شاهدوا.. جيني إسبر تمارس التمارين الرياضية في منزلها وتقدّم النصائح

نشرت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ مقطع فيديو لها يظهر ممارستها بعض التمارين الرياضية في منزلها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّمت إسبر للمتابعين بعض النصائح حول كيفية ممارسة التمارين الرياضية في المنزل، حيث انها علقت عليه قائلة: “نهاركن نشاط مو شرط نروح عالنادي لنتمرن منقدر نتمرن بالبيت وكلشي لي منحتاجو مساحة صغيرة وموسيقا ونعرف التمارين والصبر”.

ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.