أصالة: إبنتي هي الإنذار الحسّاس الواعي لكلّ هفوة منّ هفواتي

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كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -
وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة لابنتها شام قالت فيها: “شام هي ضميري..هي أستاذتي وقدوتي..إبنتي هي الإنذار الحسّاس الواعي لكلّ هفوة منّ هفواتي ..وبعد أنّ كانت تجتهد لأرفع بها رأسي، أصبحت أرجو أن أكون القدوة الّتي بها هي تفتخر ، شام هي الشّام بالرّبيع المُفرح ، بعناقيد العنب على دوالي تمتدّ طول الأرض ، شامي هي تلُّ ياسمين ومسك”.
وقد نشرت أصالة هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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