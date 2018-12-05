أصالة: إبنتي هي الإنذار الحسّاس الواعي لكلّ هفوة منّ هفواتي

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

وجهت الفنانة السورية ​أصالة​ رسالة لابنتها شام قالت فيها: “شام هي ضميري..هي أستاذتي وقدوتي..إبنتي هي الإنذار الحسّاس الواعي لكلّ هفوة منّ هفواتي ..وبعد أنّ كانت تجتهد لأرفع بها رأسي، أصبحت أرجو أن أكون القدوة الّتي بها هي تفتخر ، شام هي الشّام بالرّبيع المُفرح ، بعناقيد العنب على دوالي تمتدّ طول الأرض ، شامي هي تلُّ ياسمين ومسك”.

وقد نشرت أصالة هذه الرسالة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.