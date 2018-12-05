كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

أمينة خليل تظهر بالحجاب وتفاجئ متابعيها

فاجأت الممثلة المصرية ​أمينة خليل​ متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي الحجاب، مشيرة أنها في رحلة خاصة وقريبة إلى قلبها.



الصورة تم تناقلها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتوقع الكثير من الناشطين ان تكون وجهة سفر أمينة خليل الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن آخر أعمال الممثلة المصرية أمينة خليل السينمائية كان فيلم “البدلة” مع تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل.