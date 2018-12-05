فن ومشاهير

أمينة خليل تظهر بالحجاب وتفاجئ متابعيها

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مايا محمد 0 0

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كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

amina khalill

amina khalill

أمينة خليل تظهر بالحجاب وتفاجئ متابعيها

فاجأت الممثلة المصرية ​أمينة خليل​ متابعيها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها ترتدي الحجاب، مشيرة أنها في رحلة خاصة وقريبة إلى قلبها.
amina khalill

amina khalill


الصورة تم تناقلها بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وتوقع الكثير من الناشطين ان تكون وجهة سفر أمينة خليل الى المملكة العربية لأداء مناسك العمرة.

يذكر أن آخر أعمال الممثلة المصرية أمينة خليل السينمائية كان فيلم “البدلة” مع تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر ومن إخراج محمد العدل.

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