شاهدوا روبي ترقص وتغني في بيروت

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 02:05 مساءً -

تتواجد الفنانة روبي في بيروت في زيارة خاصة، وقد انتشر فيديو لها وهي ترقص في أحد أماكن السهر في بيروت.

وظهرت روبي بقصة شعرها القصير وهي تغني “بداري كدا” كما ظهر معها في الفيديو المنتج محمد السبكي.



وقد تردد أن الفنانة سوف تعود إلى الغناء، وأنها تحضر لأغنية جديدة، بعد أن كانت قد إبتعدت عن هذا المجال الذي كان السبب في شهرتها، قبل أن تقرر العمل في مجال التمثيل.

وكان آخر ظهور لروبي برفقة المخرج عمرو سلامة في أحد المقاهي في مصر، حيث تقوم بالتحضير لعمل جديد.

آخر أعمال روبي كانت مسلسل بعنوان “أهو ده اللي صار” الذي تم تأجيل عرضه إلى الموسم الرمضاني 2019 ، وهو من إخراج حاتم علي وكتابة السيناريست عبد الرحيم كمال، وشارك فيه كل من أروى جودة وأحمد داوود وسوسن بدر وهبة عبد الغني وعلي الطيب.