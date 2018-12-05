ملحم رياشي للفن: البعض إنتقد مشاركتي بـ"ديو المشاهير" لكنني سعيد بالتجربة

ميرنا وليد - بيروت - بعدما أحدثت مشاركته في برنامج "ديو المشاهير" مفاجأة للكثير من اللبنانيين وانقسمت الأراء حول تلك الخطوة بين مؤيد ومعارض صرح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم رياشي​ ان سبب مشاركته في البرنامج يعود الى ان الفكرة جميلة وتحتوى على الكثير من الفرح والسعادة والمرح.

وأضاف رياشي: "بالتأكيد كسرت السلم الموسيقي ولغيته من الوجود، لكن كانت الفكرة مهضومة، في ناس متفاعلة مع الموضوع، وفي ناس اكيد منّا حابة وفي ناس من أهلاتي ومن رفقاتي منن حابين، أنا حبيت الفكرة ومبسوط فيا، ومش كتير مراهن إبقى أو فل، المهم تقديم شوية مرح للناس".

وشدد رياشي على أنه سيقدم المبلغ الذي سيحصل عليه من البرنامج الى "كاريتاس لبنان" ورسالته الأساسية من مشاركته بالعمل هو التشديد على أهمية العطاء والتفاعل بين المواطن وشقيقه المواطن، واستعمال الغناء ولو بأصوات "بشعة" لإيصال رسائل إنسانية وللترفيه.