شاروخان أحد أعمدة بوليوود.. خالف الدين الإسلامي وتزوّج من هندوسية

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل شاه روخ خان أو ​شاروخان​ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1965 في نيودلهي ب​الهند​، وكثيراً ما يُختصر اسمه لحروفه الأولى ( SRK )، عرف شهرة واسعة تخطت حدود الهند الى العالم كله.

طفولته:

كان والد شاروخان مناضل هندي من اجل الاستقلال في بيشاور، الهند البريطانية (في الوقت الحاضر باكستان). كانت والدة خان، ابنة مهندس حكومي رفيع المستوى. تزوج الوالدان في عام 1959. كان لوالده عدة مشاريع تجارية بما في ذلك مطعم، و عاشت الأسرة حياة الطبقة المتوسطة في شقق مستأجرة

دراسته:

درس شاروخان في مدرسة سانت كولومبا في وسط دلهي حيث برع في دراسته وفي الألعاب الرياضية مثل الهوكي وكرة القدم.

في شبابه قام بالعديد من الأدوار في المسرحيات التى تقدم على المسرح وتلقى الثناء عند قيامه بتقليد ممثلين بوليود . التحق شاروخان بكلية هنزراج ليحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ولكنه قضى الكثير من وقته في مسرح فريق عمل دلهي حيث درس التمثيل تحت إرشاد مدير المسرح باري جون.

بعدها بدأ يدرس للحصول على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري وذلك في جامعة الملة الإسلامية، لكنه ترك الدراسة ليبدأ مهنة التمثيل.

خلف شهرته الكبيرة ذكريات حزينة

توفي والد شاروخان بالسرطان في عام 1981، وتوفيت والدته في عام 1991 من مضاعفات مرض السكري.

وبعد وفاة والديه، تعرضت أخته الكبرى إلى حالة من الاكتئاب وقد تحمل شاروخان المسؤولية الكاملة لرعايتها.

بداياته:

بدأ شاروخان مشواره الفني في أواخر الثمانينات وقدم العديد من الادوار في مسلسلات هندية منها مسلسل الجندي (Fauji) ومسلسل داريا ديل (Dariya Dil) وصولا الى مسلسله التلفزيوني الأخير الأبله (Idiot) سنة 1991.

لم يعرف الشهرة الفعلية الا من خلال مشاركته الأولى في السينما البوليودية من خلال فيلم ديوانا سنة1992 والذي حقق به نجاحاً كبيراً حصل على اثره على جائزة فيلم فير لأفضل ممثل صاعد ومن وقتها انطلق نحو الشهرة المطلقة.

في عام 1999، اتجه شاروخان إلى إنتاج الأفلام والتقديم التلفزيوني واسس شركة إنتاج أفلام هما unlimited dreams (أحلام غير محدودة لكن شراكته فيها إنتهت سنة 2003 بعد نجاح فيلم شيلتي شيلتي ليؤسس بعدها شركة red chillis entertainment شركة الفلفل الأحمر للترفيه مع زوجته غوري خان.

أفلامه

حققت أفلام شاروخان شهرة عالمية ومبالغ ضخمة أشهرها فيلم رجوع العاشق المجنون (Dilwale Dulhania Le Jayenge) ، فيلم جنون الحب (Dil To Pagal Hai) ، كوتش كوتش هوتا هي (Kuch Kuch Hota Hai) ، أحيانا السعادة وأحيانا الحزن (Kabhi Khushi Kabhie Gham) ، ديفداس (Devdas)، فير زارا (Veer - Zaara)، اسمي خان (My Name Is Khan) ، فيلم قطار تشيناي السريع (Chennai Express) و سنة جديدة سعيدة (Happy New Year).

حياته العاطفية

تزوج شاروخان جوري تشيبر، وهى بنجابية هندوسية، وذلك في حفل زفاف هندوسي تقليدي في 25 تشرين الأول في عام 1991، وذلك بعد قصة حب لمدة ست سنوات. و لديهم ابن اسماه اريان مواليد 1997 وابنة اسماها سوهانا مواليد 2000.

في عام 2013، رزق بمولوده الثالث أبرام، الذي ولد من خلال أم بديلة.

بين الاسلام والهندوسية ا ي دين سيتبع اولاده؟

يقول شاروخان أنه يؤمن بالدين بالإسلامي الا انه يقدر دين زوجته ويتبع أولاده الديانتين حيث انه يوجد في المنزل كتاب القرآن بجانب الآلهة الهندوسية.

جوائزه وتكريماته

حصل على ما يقارب الـ211 جائزة و30 توشيحاً منها 14 جائزة فيلم فير، ثمانية منها عن فئة أفضل ممثل.

يعتبر شاروخان أسطورة عصره لذلك ولقبته وسائل الاعلام الهندية بـ "بادشاه بوليوود" أي "ملك بوليوود" ووصفته جريدة تايمز الأميركية بأنه "أكبر نجم سينمائي في العالم"

في عام 2005 كرمته حكومة الهند بجائزة، وتم وضعه ضمن قائمة أكثر 50 شخصاً ثأثيرًا في العا​​​​​​​لم.

ثروته

يعد شاروخان واحداً من أغنى الممثلين في العالم، بصافي ثروة تقدر بحوالي $600 مليون دولار.

في عام 2010 صنفته مجلة تايم الأميركية حسب استفتاء أجرته مع قرائها في المركز الثاني عشر كأكثر شخصية نفوذًا حول العالم.