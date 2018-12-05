حنان الخضر تتجاهل جمهورها وتستخف بهشاروخان أحد أعمدة بوليوود.. خالف الدين الإسلامي وتزوّج من...

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان عادت الفنانة المغربية ​حنان الخضر​ عن قرار إعتزالها، وفتحت صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي بعد شهر من اغلاقها، وبعد شائعات إعتزالها الفن وإرتباطها برجل اعمال أرغمها على الإعتزال، عادت حنان بعد ساعات واغلقت حساباتها.

وكانت أسباب إختفاء ​حنان الخضر​تراوحت حول إعتزالها الفن، خصوصاً بعد أن إنتشرت شائعة تفيد أنها دخلت القفص الذهبي ومن المرجح أن العريس كان مليارديراً غامضاً لا يريدها ان تكمل في مشوار الفن، رغم انها لازالت في بدايته.

حنان لم تنشر أية معلومة او صورة ولم توضح سبب غيابها، ربما لا تملك تلك الجرأة على القول انها اعتزلت وربما تعيش فترة عصيبة من الحيرة في الاختيار، الا ان الجمهور الذي يحبها لا يكف عن محبتها ودعمها وله الحق في معرفة ما يحدث مع فنانته المفضلة التي دعمها من ايام ستار اكايديمي وحتى اليوم، وما تقوم به حنان هو عبارة عن استخفاف بجمهورها والدليل انها لا تكترث للفانز ولا للصحافة.

على الفنان ان يكون على قدر التوقعات، وان يحمل مسؤولية ما وصل اليه، وإلا فليبقى في المنزل من الاساس.