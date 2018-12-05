ابنة عباس النوري تنشر صورة لوالدها بين مرحلتي الطفولة والوقت الحالي.. شاهدوا كيف كان؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

نشرت رنيم ابنة النجم السوري عباس النوري صورة لوالدها بين مرحلتي الطفولة والوقت الحالي، مؤكدة أنّ والدها هو سندها ومصدر قوتها، وقالت: “البنت اللي مستندة على أبوها مستحيل تخاف من شي، الله يحميلي ياك ويقوّيك ويوفقك ويطوّل عمرك “.

الصورة التي نشرتها رنيم تأتي في ظل تعرّض النجم السوري لانتقادات وحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مقابلته الإذاعية الأخيرة والتي تحدث فيها عن التاريخ ومدى صدقيته .



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لا يزال النوري ينتظر عرض مسلسل “ترجمان الأشواق”، بعد انتهاء مشاكله مع الرقابة، فيما لم يعلن عن أية مشاريع للموسم الدرامي المقبل 2019، بينما سيغيب عن الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة.