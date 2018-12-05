كيت ميدلتون تعلّق على طفل ميغان ماركل القادم.. شاهدوا ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

نشر أحد مستخدمي “انستقرام” مقطع فيديو التقطه خلال زيارة الأمير ويليام William وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton مدينة ليستر، ليعربا عن تقديرهما لضحايا حادث تحطم طائرة الهليكوبتر الذي وقع في 27 تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

وعبرت دوقة كامبردج خلال الفيديو عن سعادتها بنبأ حمل ميغان ماركل Meghan Markle، مشيرة إلى أن فترة انتظار ولادة الطفل هي من أجمل الفترات.

وقالت: “مما لا شك فيه أن وقت انتظار ولادة الطفل هو أمر سحري حقاً. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى جورج وشارلوت ولويس أخ آخر أو أخت آخرى، إنه أمر لا يصدق”.

ومن جهتها، أكدت والدة ميغان، دوريا، أنها ستنتقل إلى لندن لمساعدة ابنتها مع الطفل الذي سيولد في الربيع المقبل في قلعة وندسور في فورجمور هاوس، حيث يعيش ميغان وهاري الآن.

خلافات داخل العائلة البريطانية

الخلافات داخل الأسرة البريطانية المالكة ليست أمراً غير مألوف، بل هو أمر عادي في كل عائلة ملكية عبر قرون وعقود من الزمن.

فلا أمير يشبه الآخر، ولا زوجة أمير تشبه الأخرى، ويبدو أن وجود زوجات الأمراء الأخوة في قصر واحد، يسبب التوتر للجميع، خاصةً بعد إظهار الصحافة ميلها للمنضمة حديثاً للأسرة البريطانية المالكة الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، زوجة الأمير الأصغر هاري، وتتبعها الدائم والدقيق لأخبارها وجولاتها الخارجية برفقة زوجها الأمير هاري.

ويبدو أن العلاقة بين زوجتيّ أميري بريطانيا، وليام وهاري، “متوترة”، وهو ما تسبب في مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان لقصر كينسنغتون. ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن مصدر داخل القصر: أن كيت ميدلتون، وميغان ماركل، شخصيتان مختلفتان لا ينسجمان مع بعضهما البعض. وصدر خبر رسمي قبل أيام، يؤكد فيه قصر كينسنغتون مغادرة دوق ودوقة ساسيكس الأمير هاري وزوجته ميغان قصر كينسنغتون، والانتقال لمنزل «فروغمور» الريفي في وندسور الذي يبعد 32 كيلومتراً عن كينسنغتون، ويتكون من 10 غرف نوم.