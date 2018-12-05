كتب امير فتحي في الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

أول تعليق من طليق رانيا يوسف بعد “أزمة الفستان الفاضح ”

علق رجل الأعمال المصري طارق عزب، طليق الفنانة رانيا يوسف، على الضجَّة التي حدثت بسبب فستان الأخيرة الفاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي رد فعل غير متوقع، نشر طارق عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” خبر تنازل أحد المحامين المعروفين في مصر عن بلاغه ضد طليقته رانيا، بعد أزمة فستانها الأخيرة.

وكتب رجل الأعمال المصري تعليقًا على الخبر قائلًا: “ألف مبارك يا رانيا وربنا يوفقك ويكرمك”.

وانفصلت رانيا عن طارق عزب في حزيران/ يونيو الماضي، بعد زواج استمر 6 سنوات.



وكانت رانيا قالت في تصريحات سابقة لها إنها “أصبحت أكثر شبابًا بعد انفصالها”، وهاجمت الرجال بشكل عام.يذكر أن إطلالة رانيا يوسف في حفل ختام المهرجان كانت عبارة عن فستان أشبه بـ”المايوه”، تسبب في إثارة الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت الأمور إلى حد تقديم بلاغات ضدَّها وتحديد يوم الـ12 من يناير موعدًا لجلستها الأولى في القضية، قبل أن يتنازل المحامون عن بلاغاتهم عقب اعتذار الفنانة عن ما حدث.