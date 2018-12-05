عرقتنجي يوقّع إصدار الفيديو من فيلمه “إسمعي”

متابعة الخليج 365: يوقّع المخرج فيليب عرقتنجي في السادسة من مساء الأربعاء 12 كانون الأول الجاري في “فرجين ميغاستور” (ABC الأشرفية)، إصدار الفيديو من فيلمه الرومانسي “اسمعي” (Listen)، الذي عُرضَ في شباط 2017 في الصالات اللبنانية.

ويتمحوَر “اسمعي”، وهو رابع أفلام عرقتنجي الروائية، على الحبّ كأحد أقوى أشكال المقاومة والتمسّك بالحياة، إذ يتناول قصة مهندس صوت تتعرض حبيبته لحادث يُفقدُها وعيَها، ولكي يعيد إنعاشها ، يواظِب على إسماعها رسائل وتسجيلات تتضمن أصواتاً من الحياة.

وتولى الأدوار الرئيسية في الفيلم كلّ من هادي بو عياش وربى زعرور ويارا بو نصار، وشارك في بطولته الممثلون رفيق علي أحمد وجوزف بو نصار ولمى لاوَند.