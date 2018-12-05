هذه الفتاة هزّت كيان مايا دياب – بالفيديو

متابعة الخليج 365: تزامناً مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، اختارت النجمة اللبنانية مايا دياب أن تنشر مقطع فيديو لصبية فقدت يديها من أجل إيصال رسالة سامية عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور إنستغرام.

وفي التفاصيل، فقد ظهرت الصبية دون يدين وهي تقوم بوضع مكياج محترف على وجهها رغم خسارة أطرافها، وهو الأمر الّذي حفّز مايا دياب على كتابة التالي: “شفت هيدا الفيديو وصرت اتذكر كم مرة قلت (ما بقدر)، (ما إلي خلق) أو (بخليها لغير يوم) ونسيت إنو في ناس خلقت عندها إختلاف وما بحياتها استسلمت أو أجلت شغلة اليوم لبكرا”.

وأردفت مايا دياب قائلةً: “هيدي البنت لازم تكون قدوة لكتار ولإلي كمان إنو ما نستسلم ودايماً الإنسان يتذكر إنو الحياة حلوة… بس نفهمها!”.

الجدير ذكره أن الفيديو حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة بعد ساعات قصيرة جدًا على نشره إلكترونيًا.