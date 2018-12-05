سميرة سعيد تضجّ أنوثة وجرأة وتُبهر الجمهور – بالصور

متابعة الخليج 365: عقدت الديفا سميرة سعيد جلسة تصوير خاصة بمجلة “لها” التي تتصدّر غلاف عددها الجديد لهذا الأسبوع.

وجاءت الصور التي نشرتها سميرة سعيد عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من كواليس الكليب الذي أطلقته لأغنية “إزاي أحب” من أرشيفها منذ أسبوعين تقريبًا.

وتظهر سميرة سعيد في الصور بإطلالة شبابية مفعمة بالحيوية والأنوثة فتطلّ بجرأتها المعتادة، بكامل جمالها وأناقتها وتُبهر الجمهور ومحبّيها.

الجدير ذكره أن سميرة سعيد تعيش نجاح “سوبرمان” حتى يومنا هذا، حيث تحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية منذ طرحها في موسم الصيف المنصرم.