زين مالك يحلّق في الصدارة العالمية!

متابعة الخليج 365: تحقق أولى أغاني ألبوم النجم العالمي زين مالك المنتظر نجاحًا كبيرًا منذ طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتتصدّر أغنية Rainberry المرتبة الأولى ضمن قائمة الأغاني الأكثر طلبًا عبر متجر “ايتونز” العالمي في عدد كبير من بلدان العالم.

وأطلق زين مالك البرومو الخاص بالعمل عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث حقق الفيديو ما يقارب المليون مشاهدة بعد ساعات قصيرة عبر حسابه على “إنستجرام”.

الجدير بالذكر أن ألبوم زين مالك الجديد يتضمن 27 أغنية جديدة انشغل طيلة الفترة الماضية بتسجيلها والعمل عليها، على أن تحمل مفاجآت لجمهوره من حيث مواضيعها التي تتناول بعضها مراحل من حياته والظروف التي مرّة بها في طريقه إلى عالم الشهرة والنجومية.