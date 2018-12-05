بلقيس تختار الأغنية اللبنانية من جديد والجمهور يساعدها

متابعة الخليج 365: أعربت النجمة بلقيس فتحي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي تحققه أغنيتها الجديدة “شوف لي حلّ” وذلك في لقاء خاص مع برنامج “تراندينغ” عبر شاشة “ام بي سي”.
وكشفت بلقيس عن أنها ستطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية كما وأشارت إلى أنها تفكّر بتصوير أغنيات أخرى من ألبومها الأخير “أراهنكم” ومن بينها أغنية “وبيرجعوا” باللهجة اللبنانية.
هذا وطلبت بلقيس من الجمهور عبر “تراندينغ” مساعدتها في اختيار فكرة لتصوير “وبيرجعوا” على طريقة الفيديو كليب وقالت: “الأغنية خطيرة وأكيد الفكرة لازم تكون مؤثرة جدًا”.
أعنية “وبيرجعوا” هي من ألحان الدكتور هشام بولس، كلمات منير بو عساف وتوزيع هادي شرارة وحققت نجاحًا واسعًا منذ طرحها كما وطالب الجمهور لأكثر من مرّة بتصوير كليب خاص بها.
الجدير ذكره أن أغنية “وبيرجعوا” ليست الأولى باللهجة اللبنانية التي تصوّرها بلقيس حيث سبق وأطلقت كليب لأغنية “إنت” في عام 2016.
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