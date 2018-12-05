كيفن هارت نجم حفل توزيع جوائز الأوسكار

متابعة بتجــــــــــــــرد: اختارت إدارة الأوسكار، الفنان الكوميدي والممثل الأمريكي كيفن هارت لتقديم حفل توزيع الجوائز المنتظر في عام 2019 القادم. وكشفت وسائل إعلام أجنبية أن إدارة الأوسكار تعاقدت رسميًا مع كيفن هارت على تقديم الحفل في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيه. الجدير ذكره أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 25 شباط/فبراير من عام 2019 المقبل.

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