أحلام تحيي أقوى حفلات السعودية والبداية من الرياض

متابعة الخليج 365: تستعد النجمة الإماراتية أحلام لإحياء سلسلة حفلات كبيرة في المملكة العربية السعودية تبدؤها في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تلتقي أحلام الجمهور ومحبّيها في الرياض يوم الجمعة الموافق 21 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري حيث ستقدّم خلال الحفل أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وستحيي أحلام في الفترة المقبلة حفلات غنائية في جدة، الدمام، جيزان وغيرها من المدن السعودية وذلك بدعم من الهيئة العامة للثقافة.

على صعيد آخر، تحصد أحلام خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.