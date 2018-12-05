بالفيديو .. ماذا قال محمد صبحي عن أزمة فستان رانيا يوسف؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية ONE، انتقد الفنان المصري محمد صبحي التناول المكثف لكافة القنوات التلفزيونية لأزمة فستان الفنانة رانيا يوسف.

وقال صبحي إنه لا تربطه أي علاقة بالفنانة رانيا يوسف سوى أنها زميلة، لكن يخطئ كل من تناقل هذا الحدث من قناة لقناة، لأن المهرجانات في مصر شهدت ما هو أبشع، مثل وصول فنان لمهرجان مع "المزّة بتاعته"، مرتدية ما هو أبشع، وتقبيلها قبلات من الفم أمام عدسات التليفزيون، في تقليد لما يحدث في المهرجانات بالخارج، "لذا أرى أن هذه مذبحة وترويج أكثر من اللازم".

وأضاف صبحي أنه لم يسبق له مشاهدة رانيا يوسف تستغل العري في الأعمال المحترمة التي قدمتها على مدار 25 عاماً، مشيداً بحديثها عن الموضوع في برنامج تليفزيوني، واعتذارها عما حدث.

وقال صبحي مهاجماً إدارة المهرجان: "لماذا لا نضع قواعد نسير عليها في المهرجانات"، مؤكداً "أننا نضع انفسنا في كارثة لأنه يزداد التطرف عندما يزداد العري".

وطالب صبحي بمحاسبة المصور الذي تعمد التقاط الصور من زاوية معينة ليظهر هذا الأمر، كما طالب بمحاسبة القنوات والصحف والمجلات التي عرضت تلك الصور، موجهاً كلامه إلى الإعلام "بألا يقسو على رانيا يوسف أو يذبحها وقد أقرت بذنبها واعتذرت عنه".