أول تعليق لكيفين هارت بعد اختياره لتقديم حفل الأوسكار 2019

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - كان اختيار القائمين على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 لنجم هوليوود الشهير كيفين هارت بمثابة مفاجأة مهمة بالنسبة له، خاصة أن هذا الحفل هو أهم وأكبر حدث فنى فى العالم، وينتظر الإعلان عن تفاصيله الملايين من المعنيين بالسينما، وذلك حتى وصول لحظة بدأ الحفل والتى تحظى عادة باهتمام كبير.

وعلق كيفين هارت أن حلمه مدى الحياة كان تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار، والآن سيحصل على هذه الفرصة، وإنها حقا فرصة له كممثل كوميدى، وذلك حسب موقعى "Awards Daily" و"hollywoodreporter".

وأكد الكوميديان كيفين هارت أن حفل جوائز الأوسكار هذا العام سوف يكون مميزا، مضيفا "الآن حان الوقت للاحتفال بهذه المناسبة".

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 يوم الأحد 24 فبراير 2019، على مسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن كيفين هارت الذى بدأ مسيرته الفنية فى 2001، قدم حتى الآن عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة على الساحة بهوليوود، ومن أبرزها "Ride Along " و " Think Like a Man Too " و " The Wedding Ringer " و " Central Intelligence " و " The Upside " وغيرها.