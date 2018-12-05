خاص- مروان حداد يوضّح: للتاريخ “فرصة عيد” اول مسلسل مستوحى من زمن الميلاد

بعد ايام على بدء محطة MTV عرض المسلسل اللبناني المستوحى من اجواء عيد الميلاد “إمّ البنات”، بدأ البعض من العاملين في المحطة بالترويج للعمل على انه اول مسلسل ميلادي يعرض على الشاشة اللبنانية، ما دفع بالمنتج مروان حداد الى الخروج عن صمته وغرّد موضحاً هذا اللغط الحاصل بين صفوف العاملين في المحطة والمشاهدين.

وقال صاحب شركة مروى غروب: “للتوضيح وللتاريخ اول مسلسل انتج خصيصا لفترة عيد الميلاد وعرض على شاشة الـ “ام تي في” كان من انتاج مروى غروب وتم عرضه سنة ٢٠١٤ وعنوانه فرصة عيد”.

كما كشفت شركة مروى غروب ان المسلسل الميلادي “فرصة عيد” سيتم نشره قريباً على قناة الشركة عبر موقع يوتيوب كي يتسنى لجميع متابعيها ان يستمتع بالمسلسل المستوحى من اجواء العيد.

وكان مسلسل “فرصة عيد” انتاج مروى غروب قد عُرض في عام 2014 في زمن عيد الميلاد على شاشة أم تي في” حيث كانت حينها تجربة جديدة في عالم الدراما، وهو من كتابة هيام ابو شديد ووقعه المخرج باسم مغنية في اولى تجاربه الدرامية حينها بعدما كان قد وقع مجموعة مهمة من فيديو الكليبات مع اهم النجوم.

المسلسل ضم نخبة من أهم الاسماء في عالم الدراما وهم نادين الراسي، زياد برجي، ميشال ابو سليمان، ريتا برصونا، وجيه صقر، انطوانيت عقيقي، رولا بوكسماتي، الشيف شادي زيتوني، طوني مهنا، هند طاهر، ميشال حوراني، جورج دياب.