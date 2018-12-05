اليكم التطبيقات والألعاب الأكثر تحميلاً في 2018

مقالات مختارة: نشرت شركة “أبل” قائمة بالتطبيقات الأكثر تحميلا في 2018 على أجهزة آيفون وآيباد، ليأتي تطبيق “يوتيوب” في الصدارة، متفوقا على إنستغرام وسنابشات.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فإن يوتيوب تقدم للمركز الأول، في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على أجهزة أبل، بعد أن كان في المركز الثالث العام الماضي، بينما تراجع تطبيق بيتموجي الأكثر تحميلا في 2017 للمركز السادس، حسب ما أشار موقع “ماشبل”.

وقال الموقع إن يوتيوب أصبح “المنافس الأشرس” لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار استفتاء أخير أن يوتيوب هو الموقع الأكثر استخداما بين المراهقين.

ودخل تطبيق “تيك توك” الصيني لقائمة العشرين الأوائل، بالإضافة لتطبيقات غوغل مثل “كروم” و”فوتوز”، التي لاقت نجاحا كبيرا في 2018.

وتصدرت لعبة “فورت نايت” قائمة الألعاب الأكثر تحميلا في 2018، فيما أتت لعبة ببجي، صاحبة الشعبية الكبيرة في العالم العربي، بالمركز الرابع.

هنا قائمة التطبيقات الأكثر شعبية في 2018:

1- يوتيوب

2- إنستغرام

3- سناب شات

4- فيسبوك ماسنجر

5- فيسبوك

6- بتموجي

7- نيتفليكس

8- خرائط غوغل

9- جيميل

10- سبوتيفاي