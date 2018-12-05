ميريام فارس وعمرو دياب معًا ليلة رأس السنة

أعلنت جزيرة الماريه، في أبوظبي، عن تعاونها مع “بلاتينوم ريكوردز”، لاستقبال عام 2019 بأمسية مميزة والاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، حيث سيستمتع زوّار “الماريه” بحفل غنائي يُقام على ممشى الواجهة البحرية للجزيرة ويحييه نجما الأغنية العربية عمرو دياب وميريام فارس، بالإضافة إلى عرض الألعاب النارية المميز.

ستفتتح النجمة ميريام فارس احتفالية رأس السنة الميلادية وتقدم لزوّار “الماريه” مجموعة من أشهر أغنياتها، مثل “شوف حالك علي” و”أنا غير” و”كيفك إنتَ”. وسيكون هذا الحفل بمثابة عودتها الى الغناء بعد غياب لاشهر عديدة عن الساحة الفنية بسبب اصابتها بوعكة صحية لم تكشف عن نوعها.

وكانت ميريام فارس قد شوقت جمهورها منذ عدة ايام عندما نشرت على حسابها على انستغرام صورة لتاريخ 12.12.2018 لم تكشف عن التفاصيل حيث تساءل الجمهور هل ستعلن عن حفلة او اغنية او ألبوم؟ (لقراءة اكثر عن الموضوع: بعد ازمتها الصحية، هذا هو تاريخ عودة ميريام فارس)

من جهته، سيقدّم النجم عمرو دياب نخبة من أجمل أغنياته التي طالما أمتع بها جمهوره وحققت شعبية واسعة على مدار ثلاثة عقود.

وفي هذه المناسبة، قالت نادين صالح حسن، رئيس قسم وحدة الاتصال المؤسسي بقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار: “نتطلع لاستقبال المقيمين والزوار في احتفالات رأس السنة الميلادية بجزيرة الماريه. لقد تبوأت جزيرة الماريه موقعاً متميزاً كوجهة رئيسية للاحتفالات والفعاليات على مدار العام في العاصمة أبوظبي ويسرنا أن نختتم العام 2018 بهذا الحفل الكبير والعرض المشوق للألعاب النارية ونأمل أن يستمتع به جميع الزوار وأن يكون تجربة لا تُنسى بالنسبة لهم.”

من جانبه، قال تيمور مرمرشي رئيس شركة “بلاتينوم ريكوردز” والمدير في مجموعة “إم بي سي”: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة مبادلة للعام الثالث على التوالي في تنظيم احتفالية رأس السنة الميلادية تحت شعار “العاصمة تحتفل” في جزيرة الماريه في أجواء مميزة هذا العام. وفي هذا الإطار، فإننا في غاية السعادة بأن نعلن عن نخبة من أبرز الفقرات الغنائية التي يقدمها اثنان من ألمع نجوم العالم العربي، وهما عمرو دياب وميريام فارس، احتفالاً باستقبال العام 2019.”