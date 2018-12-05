إيدي ميرفي يستقبل  طفله العاشر من حبيبته بيج بوتشر

استقبل الممثل الكوميدي الأميركي، إيدي ميرفي، مولوده العاشر, وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الطفل هو الثاني لميرفي من خطيبته بيج بوتشر بعد استقبالهما طفلتهما ايزي منذ عامين .

واستقبل النجم العالمي البالغ من العمر 57 عامًا، ابنه الذي يدعى ماكس تشارلز ميرفي يوم الجمعة 30 تشرين الثاني / نوفمبر , و قال ميرفي لمجلة بيبول إن "المولود قدم إلى الحياة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني ، وحالته وأمه بخير وبصحة تامة".

ولدى إدي تسعة أطفال آخرون ، أحدهم من خطيبته بيج والآخرين من نساء أخريات ، أولهم ولد في عام 1989 من باوليت ماكنيلي وهو إريك ، الذي يبلغ الآن من العمر 29 عامًا , كما أن لدى الممثل الكوميدي ميرفي، 5 أطفال من زوجته الأولى نيكول ميرفي، و3 أطفال ولدوا خارج إطار الزوجية، من ضمنهم ابنة من علاقته مع عضوة فرقة سبايس غيرلز الغنائية، ميلاني براون، التي لم يكن يريد الاعتراف بها، ما دفع المغنية إلى اللجوء إلى فحص الحمض النووي وأثبتت أبوته لابنتها.

يذكر أن ميرفي أطلق على مولوده الجديد اسمًا مركبًا وهو "ماكس تشارلز" , حيث جاء الشق الثاني من الاسم تكريمًا لذكرى شقيق ميرفي الأكبر تشارلز الذي توفي في العام الماضي بسبب إصابته بمرض اللوكيميا.